Брянск, , 14:05 — REGNUM Центр политической конъюнктуры — Центр политической конъюнктуры опубликовал рейтинг фейковых страниц среди губернаторов России. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, глава Брянской области Александр Богомаз занимает в рейтинге 35 место.

Аналитики считают, что процент ботов среди подписчиков губернатора составляет 29%. У главы региона есть официальные страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Инстаграмме» и Facebook. Чаще всего губернатор на своих страницах выкладывает вид из окна служебного кабинета, периодически поздравляет жителей с различными праздниками и наградами.

В рейтинге посчитали 68 глав субъектов РФ. На первом месте находится Шолбан Кара-оол, руководитель Республики Тува, у него 63% ботов.