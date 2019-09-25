Москва, , 14:04 — REGNUM Опубликованы рекомендации по организации и проведению итоговых сочинений в новом учебном году. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В документе указаны сроки и продолжительность проведения сочинений (изложений), рекомендации по их проверке, требования к тем, кто будет проверять работы учеников и порядок обработки результатов экзамена.

Также в рекомендациях разъясняется как проводить итоговое сочинения для учащихся разных категорий учеников.

Как передавало ИА REGNUM, в Приморье учителя возмутились низкой оплатой за проведение ЕГЭ и ОГЭ, предусмотренной новым постановлением краевого департамента образования.