Красногорск, , 14:00 — REGNUM В Московской области устранили 24 нарушения содержания линий теплосети. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, в ходе операции «Теплотрасса» инспекторы проверили состояние и содержание наземных участков линий теплосети. По предписаниям Госадмтехнадзора устранено 24 нарушения в 13 муниципалитетах региона. Проблемы содержания теплотрасс выявили в Луховицах, Ликино-Дулине, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Люберцах, Долгопрудном, Чехове, Коломне, Ступине, Озерах, Павловском Посаде, Шатуре и Пушкине.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с 16 по 20 сентября обнаружили 182 незаконных припаркованных на газонах авто.

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