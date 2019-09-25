Рим, , 13:52 — REGNUM В пятницу, 27 сентября, в рамках всемирной акции «Пятницы для будущего» (Fridays for future) митинги против глобального потепления пройдут более чем в 100 городах Италии, передает Sky в среду, 25 сентября.

Как сообщалось ранее, новый министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти написал письмо директорам школ и вузов и рекомендовал им разрешить школьникам и студентам отсутствовать на занятиях по пятницам ради участия в митингах.

Свою солидарность с борьбой за климат на площадях выразил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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