Алма-Ата, Казахстан, , 13:40 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в правомочности задержания главного врача и анестезиолога 4-ой Алма-Атинской городской больницы. Об этом глава государства написал 25 сентября на своей странице в Twitter.

«Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания», — написал президент. По его словам, дело находится на контроле администрации президента, мэра Алма-Аты и министерства здравоохранения.

Напомним, ранее супруга главного врача 4-ой городской больницы Алма-Аты обратилась к президенту с открытым письмом. По её словам, главврач Канат Тезекбаев был уволен и арестован после смерти сына начальника департамента полиции Алма-Аты Серика Кудебаева, которого врач оперировал в июле 2019 года. Позднее сын начальника был перевезен в Германию, где и скончался.