Тбилиси, , 13:36 — REGNUM В Грузии сократилось количество абортов по гендерному признаку. Об этом было заявлено в презентации доклада грузинского офиса фонда народонаселения ООН (UNFPA) на тему «Влияние социальной и экономической политики на пагубную практику гендерного отбора в Грузии и отдание преимущества мужчинам», передает 25 сентября Первый канал Грузинского телевидения.

Исследование проводилось грузинским офисом фонда ООН совместно с Международной школой экономики ТГУ (ISET). Согласно результатам анализа данных за 2018 год выяснилось, что в Грузии сократилось количество абортов по гендерному признаку. Авторы исследования объясняют подобные изменения экономическим усилением женщин и с повышением понимания гендерных вопросов в обществе.

Представители фонда заявили, что выбор пола на основании гендерной принадлежности является наиболее радикальным проявлением гендерной дискриминации, предполагающим отбор пола ребенка до его рождения.