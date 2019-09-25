Аоста, Италия, , 13:26 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в своем выступлении в ООН в среду, 25 сентября, предупредил о серьезной опасности обрушения ледника на Монблане, передает Mediaset.

Такие новости не должны оставлять никого равнодушными, поскольку касаются всех, считает Конте.

От ледников Монблана Конте в своем выступлении перешел к теме «климатических митингов» Греты Тунберг и отметил, что власти Италии будут поддерживать внимание молодежи к этой важнейшей теме.

Как сообщалось ранее, новый министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти написал письмо директорам школ и вузов и рекомендовал им разрешить школьникам и студентам отсутствовать на занятиях по пятницам ради участия в митингах.

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