Ватикан, , 13:13 — REGNUM Папа римский Франциск считает, что он не изменился после избрания главой католической Церкви, такое заявление он сделал во время встречи с членами Ордена иезуитов в Мозамбике, передает La Repubblica в среду, 25 сентября.

После избрания Франциск чувствует большую ответственность и чаще обращается к Господу с просьбами, однако он остался тем же человеком и «таким же грешником», потому что «конклав не действует магически», отметил он.

Франциск рассказал, что, как и прежде, ходит на исповедь раз в две недели.