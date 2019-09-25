Отбывающий наказание в белорусской колонии православный священник Константин Бурыкин не лишён сана, и дальнейшая его судьба будет решаться после выхода на свободу. Об этом 23 сентября на пресс-конференции в Минске заявил Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.

Минск, , 13:11 — REGNUM Темой мероприятия стало проведении в Минске торжеств по случаю 30-летия со дня образования Белорусского экзархата Московского Патриархата. Перед журналистами выступили предстоятель Белорусской православной церкви — Патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел, а также епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, председатель Синодального отдела по связям с общественностью протоиерей Николай Коржич и председатель Синодального информационного отдела протоиерей Сергий Лепин.

На вопрос «Радио «Свобода» лишён ли от сана священник Константин Бурыкин, служивший в Гатово, предстоятель БПЦ ответил так: «По нему были вынесены приговоры. Он, к сожалению, отбывает наказание. Как вернётся — потом будем говорить дальше».

Напомним, православный священник Константин Бурыкин был задержан в конце 2016 года и почти два года содержался в следственном изоляторе. Прозападная пресса называла его «батюшкой со свастикой» — в молодости будущий священник был близок к националистической организации «Русское национальное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с тех пор на его теле татуировки со свастикой. Власти Белоруссии вменили ему хранение двух неисправных пистолетов с вековой историей, а также различных боеприпасов.

В 2017 году Константин Бурыкин был приговорён к трём годам колонии усиленного режима и убыл в один из лагерей. Недавно следком Белоруссии возбудил в отношении осужденного священника ещё одно уголовное дело с обвинением в насильственных действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетней — теперь уже совершеннолетней приёмной дочери священника, которая дала против него показания.

Параллельно следователи проверяли белорусскую федерацию пауэрлифтинга, которую возглавлял Константин Бурыкин. О выявленных финансовых или иных нарушениях официальной информации нет. Однако и предыдущие злоключения православного священника до сих пор приковывают внимание СМИ и националистически настроенной общественности.

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