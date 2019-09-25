Сочи, Краснодарский край, , 13:10 — REGNUM В Сочи в рамках форума современной журналистики председатель Союза журналистов Абхазии, председатель Союза Болгарских журналистов и заместитель председателя Союза журналистов Монголии подписали соглашение о сотрудничестве и обмену опытом в журналистской сфере. Об этом 25 сентября сообщает абхазское информагентство Апсныпресс.

Соглашение предусматривает взаимный обмен журналистскими делегациями, организацию пресс-туров, обмены практическим опытом.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг поблагодарил руководителей творческих союзов Болгарии и Монголии за интерес к Абхазии и готовность к сотрудничеству с республикой. Хашиг также выразил благодарность российским коллегам за содействие в расширении международных контактов Союза журналистов Абхазии.