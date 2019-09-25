Рим, , 13:08 — REGNUM Для того, чтобы полноценно решить проблему нелегальной миграции, страны ЕС должны не только договориться между собой о перераспределении миграции, но и способствовать стабилизации ситуации в Ливии, заявил в интервью Sky в среду, 25 сентября, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Италия готова принимать активное участие в переговорных процессах, сказал министр.

23 сентября главы МВД нескольких европейских стран и Еврокомиссии достигли предварительной договоренности о новых правилах приема и перераспределения мигрантов. Предполагается, что приниматься будут все граждане, запрашивающие убежище, перераспределение будет обязательным для всех стран ЕС, а порты, в которых мигрантов должны будут принимать, будут меняться на добровольной основе.

Оппоненты действующего правительства Италии уверены, что никакого эффекта от этого соглашения не будет: страны ЕС и раньше обещали принимать мигрантов, но не делали этого, никаких санкций за такие нарушения не последует, и еще менее вероятна стабилизация ситуации в Ливии.

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