Иволгинский район, , 12:59 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии прошли учения оперативных служб по ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«По замыслу тренировки, на одном из объектов ЖКХ произошла авария, в результате чего местное население осталось без отопления», — сообщили в пресс-службе.

По словам зампреда правительства региона Петра Мордовского, тренировки дают возможность отработать на практике действия в случае различных происшествий. Отмечается также, что за прошлый отопительный сезон 2018−1019 в республике три раза вводился режим ЧС из-за аварий в Кяхтинском, Еравнинском районах и Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице республики авария произошла 1 февраля на водоводе диаметром 900 мм. В результате было ограничено горячее водоснабжение в 443 многоквартирных дома в Октябрьском районе.

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