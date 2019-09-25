Псков, , 12:59 — REGNUM Псковская область более чем в два раза перевыполнила плановые показатели на 2019 год по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин отметил Псковскую область в числе лидеров среди субъектов РФ.

В комитете по труду и занятости Псковской области уточнили, что сертификаты получили более чем 600 человек, хотя изначально в плане на переобучение было 256 предпенсионеров.

На эти цели было выделено 17,5 млн рублей по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

"Перевыполнение плановых показателей связано с тем, что стоимость обучения в Псковской области ниже, чем была запланирована Минтрудом, и появилась возможность охватить большее число желающих», — отметили в комитете.

На 2020 год запланировано обучение 293 человек в Псковской области, на эти цели будет выделено более 23 млн рублей.

Пройти переобучение в Псковской области можно в 11 образовательных организациях. Всего предлагается более 700 программ разной направленности. На курсы могут попасть жители региона, которым до выхода на пенсию (в том числе досрочно) осталось менее пяти лет.