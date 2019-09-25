Томск, , 12:55 — REGNUM Более 30 тысяч жителей Томской области, в том числе 12,8 тысячи детей, поставили прививку от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в областной администрации.

Уточняется, что для взрослых используется вакцина «ФЛЮ-М», для детей — «Совигрипп». В ближайшее время регион должен получить вакцину от гриппа для категории 60+.

Вакцинация против гриппа стартовала в Томской области в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области круглосуточно работает горячая линия «Осторожно: грипп!».

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