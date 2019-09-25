Архангельск, , 12:54 — REGNUM Ученые фиксируют ускорение таяния морских льдов в Арктике и Антарктике. Об этом ИА REGNUM сообщили в Севгидромете со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Так, в период с 2015 по 2018 год протяженность льда в летний период в Арктике значительно сократилась, а показатели зимней протяженности достигли исторического минимума.

«Многолетний лед практически исчез», — утверждают ученые.

В Антарктике протяженность морского льда летом достигла минимального значения и второго самого низкого значения в истории наблюдений в 2017 и 2018 годах соответственно.

«Ежегодные потери морского льда ледяного щита Антарктики увеличились как минимум в шесть раз — с 40 Гт в год в 1979—1990 годах до 252 Гт в год в 2009—2017 годах», — отмечают ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 22 сентября ВМО, ЮНЕП и другие организации выпустили совместный доклад, в котором призвали международное сообщество принять срочные и решительные меры по борьбе с изменением климата. В докладе отмечается, что последнее пятилетие стало самым жарким в истории метеонаблюдений. Сейчас средняя температура на Земле уже на 1,1 градус Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода. Заметим, Парижское соглашение по климату предусматривает удержание повышения средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.

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