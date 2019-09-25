Москва, , 12:54 — REGNUM Жителям Москвы, которые возвращаются из поездок в тепле страны, стоит повременить с прививкой от гриппа, так как переакклиматизация ослабляет иммунитет. Об этом сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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По словам врача, подождать нужно несколько дней. В этот период избегать стресса, физических и умственных нагрузок, неприятных эмоций. В первую очередь отложить прививку нужно тем, что ощущает недомогание или повышение температуры.

«Поэтому пейте чай с лимоном, шиповником, в которых содержится большой запас витамина С, принимайте витаминные комплексы», — сказал Тяжельников агентству «Москва».

Медик также призвал после возвращения из отпуска поеньше бывать в местах массвого скопления людей, следить за гигиеной и хорошо мыть руки.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от гриппа в Москве началась 4 сентября. В городе работают 65 мобильных прививочных пунктов.

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