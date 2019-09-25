Челябинск, , 12:53 — REGNUM В Челябинске будет установлен памятник татарскому публицисту, поэту и общественному деятелю Габдулле Тукаю. Уже осенью он появится в сквере на улице Воровского, сообщает пресс-служба мэрии.

Памятник был создан в Златоусте. Его сделал скульптор Александр Лохтачев.

Габдулла Тукай жил в 1886—1913 годах. Среди прочего он известен тем, что перевёл множество произведений русских поэтов и писателей на татарский язык, а также написал для детей и взрослых стихи и поэмы.