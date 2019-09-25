Бишкек, , 12:51 — REGNUM Несмотря на то, что правительство ежегодно увеличивает расходы на образование, ситуация в этой сфере улучшается недостаточно. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании республиканского парламента, передает пресс-служба главы государства.

По словам киргистанского лидера, в адрес министерства образования и науки звучит много критики по поводу качества образования, учебного процесса и некачественных новых учебников.

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Президент выразил надежду на то, что новый министр образования сможет разрешить возникшие проблемы.

«Но, улучшение сферы образования зависит не только от министра. Поэтому мы не должны надеяться только на одного человека и равнодушно наблюдать со стороны. Вместе будем улучшать ситуацию в этой сфере», — подчеркнул Жээнбеков.

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