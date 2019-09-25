«Сегодня, слава Богу, у нас для всех желающих, кто хочет молиться на «беларускай мове», есть такая возможность», — заявил 23 сентября на пресс-конференции в Минске Патриарший экзарх всея Белоруссии (глава Белорусской православной церкви) митрополит Минский и Заславский Павел.

Минск, , 12:46 — REGNUM Отвечая на вопрос «Радио Свобода», он сказал: «В Белоруссии, если вы не знаете (а я думаю, что прекрасно знаете) существует два государственных языка — белорусский и русский».

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«Буквально в конце прошлого года ко мне обращались «белорускомовные» прихожане с просьбой открыть или дать возможность совершать богослужения на «беларускай мове». Я им предложил выбрать любой храм, несколько вариантов мной было им предложено. Было предложено совершать хоть каждый день богослужения, на что они мне сказали: «Нет, мы каждый день не сможем». Я говорю: «Тогда давайте каждую неделю — в неделю раз». Они сказали: «В неделю раз — много». Как вы скажете. Оказалось, что не так много желающих помолиться на «беларускай мове». Но те, кто хочет — имеют такую возможность», — сказал предстоятель БПЦ.

Митрополит сообщил, что в Минске есть несколько храмов, в которых «мовные» могут помолиться, и в других епархиях такие службы также возможны. «Так что кто желает — может служить», — констатировал он.

«Надо сказать, что иногда эту тему поднимают только лишь для того, чтобы не объединить людей, а вызвать какую-то конфронтацию среди людей. Нежелательно, чтобы использовали или язык, или национальность, или ещё какие-то другие особенности людей для того, чтобы людей разъединить. Поэтому наша задача — священнослужителей — объединять. Будут желающие молиться на «беларускай мове», по мере необходимости мы будем открывать эти храмы — «белорускомовные». Будут желающие — приходите», — сказал глава Белорусского Экзархата РПЦ.

Он добавил: православной церковью будут созданы все условия для желающих помолиться и на других языках — на церковнославянском языке, или любом другом родном языке.