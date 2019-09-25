Винница, Украина, , 12:48 — REGNUM В Винницкой области 24-летний мужчина женился на своей двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, сообщил телеканал «1+1».

Женщина является инвалидом первой группы, поэтому формальная опека над ней даёт парню законное право не служить в ВСУ. Разница в возрасте между ними составляет 57 лет.

Юрист Роман Корченюк в комментарии журналистам отметил, что работники военкомата могут теоретически взять показания соседей, и доказать в суде, что «молодожёны» вместе не живут, и не ведут совместное хозяйство, однако они вряд ли будут этим заниматься.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», только в Киеве от призыва в ВСУ уклоняются около 35 тыс. человек. Всего осенью на Украине хотят призвать более 15 тыс. человек.

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