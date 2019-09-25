Москва, , 12:39 — REGNUM Глава Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев категорически не согласился с утверждением о том, что российское правосудие работает с обвинительным уклоном, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«Дело в том, что судами прекращено из поступивших уголовных дел 22% в отношении 193 тыс. лиц», — заявил Лебедев, выступая в Совете Федерации, отметив, что количество оправдательных приговоров, выносимых в российских судах, действительно не превышает 1%.

Кроме этого, глава ВС рассказал, что в некоторых странах оправдательными считаются приговоры как тех, кого оправдали, так и тех, в отношении кого дела были прекращены.

«У нас классификация ведется по-другому — отдельно оправданные, отдельно лица, в отношении которых прекращены дела по любым основаниям, отдельно и лица, освобожденные от наказания», — сказал Вячеслав Лебедев.

Отметим, основанием для утверждений об обвинительном уклоне в современном российском правосудии является только 1% оправдательных приговоров, из числа выносимых российским судами.