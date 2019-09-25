Уфа, , 12:42 — REGNUM Более 96 тысяч человек осмотрено в Башкирии в рамках акции «Здоровая республика-здоровый регион». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы, на сегодняшний день, выявлено подозрений на 9031 социально-значимое заболевание, в том числе обнаружено 535 случаев подозрения на злокачественные новообразования, 836 случаев сахарного диабета и 7572 случая повышенного артериального давления.

Отмечается, что все жители, у которых были выявлены заболевания, направлены на дополнительное обследование, лечение и взяты на контроль.

Сейчас мобильный модуль «Диагностика» работает в Нуримановском районе Башкирии. С 9 октября он отправится в Чекмагушевский район по Нефтекамскому маршруту.

В Зилаирском районе республики работает кардиологический модуль, который с 25 сентября он начнет работу в Хайбуллинском районе.

В Чекмагушевском районе врачи ведут прием в стоматологическом модуле.

Напомним, что акция «Здоровая республика — здоровый регион» продлится в Башкирии до 10 октября 2019 года. Работа по Октябрьскому и Стерлитамакскому маршрутам завершена.