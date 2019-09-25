Киев, , 12:44 — REGNUM Почти 35 тыс. жителей Киева уклоняются от службы в армии, заявил военком Киева Сергей Клявин, сообщило 25 сентября информационное агентство «Украинские новости».

«34 тыс. 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их и внести в единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу», — рассказал чиновник.

Всего открыто четыре уголовных дела против «уклонистов». Остальным грозит штраф в размере 255 гривен или 672 рубля.

Как сообщало информационное агентство УНИАН, этой осенью на Украине планируют призвать 15,2 тыс. человек, большую часть которых направят служить в ВСУ.

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