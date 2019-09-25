Москва, , 12:43 — REGNUM Порядка 1 600 судей в России были привлечены к дисциплинарной ответственности за последние пять лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в Совете Федерации.

«34% из них получили замечания, 54% вынесено предупреждения. Прекращены полномочия 125 судей, что составляет 12%», — сообщил Лебедев.

По его словам, понижение в квалификационном классе может быть применено к тем судьям, которые некачественно выполняют свою работу. Тех же судей, кто затягивает с вынесением решения и допускает волокиту могут не только привлечь к дисциплинарной ответственности, но и освободить от занимаемой должности.

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