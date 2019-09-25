Киев, 25 сентября 2019, 12:06 — REGNUM 10 гектаров земли на Украине будут стоить не более $15 тыс., заявил экономист Алексей Кущ 25 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт рассказал, что существует несколько индикаторов, указывающих на примерную стоимость украинской земли. Это доходность украинских облигаций внутреннего государственного займа, а также размер добавленной стоимости, которую создаёт выращивание сельскохозяйственных культур на одном гектаре земли.
По его оценке, семья, владеющая десятью гектарами земли, сможет выручить за землю не более $15 тыс., что не позволит ей ни начать бизнес, ни переехать в мегаполис.
Кущ уверен, что украинская земля не вызовет ажиотажа у международных инвесторов, поскольку они предпочитают вкладывать деньги в страны, где работают правовые институты и механизмы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что иностранцы не будут скупать украинскую землю, поскольку им проще инвестировать в страны, где есть работающие суды и развитая инфраструктура.
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