Сана, , 12:08 — REGNUM Два миллиона детей не посещают школу в охваченном войной Йемене, четверть из них бросили школу после эскалации конфликта в марте 2015 года. Об этом говорится в выпущенном в среду, 25 сентября, докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает агентство DailyMail.

Образование еще 3,7 миллиона детей находится под угрозой, поскольку зарплата учителям не выплачивается более двух лет, говорится в докладе ЮНИСЕФ.

«Насилие, перемещения и нападения на школы не дают возможности посещать школу многим детям», — сказала Сара Бейсолов Ньянти, представитель ЮНИСЕФ в Йемене.

Каждая пятая школа в Йемене больше не может использоваться в образовательном процессе, что стало прямым результатом конфликта, разрушившего и без того хрупкую систему образования Йемена.

«Дети вне школы сталкиваются с повышенным риском всех форм эксплуатации, включая принуждение к участию в боевых действиях, детский труд и ранние браки», — сказала Ньянти. — Они теряют возможность развиваться…, в конечном счете оказываются… в нищете и лишениях».

Десятки тысяч людей, в основном мирных жителей, были убиты с тех пор, как Саудовская Аравия и ее союзники вмешались в марте 2015 года во внутренние дела Йемена после того, как иранские повстанцы, хуситы, захватили столицу страны, Сану.

В результате боевых действий миллионы людей были перемещены, а 24,1 миллиона человек, то есть более двух третей населения, остались без необходимой им помощи.

По данным ЮНИСЕФ, 1,8 миллиона йеменских детей в возрасте до пяти лет страдают от голода и недоедания.

Организация Объединенных Наций оценивает кризис в Йемене как «тяжелейший в мире».