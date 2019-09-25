Токио, , 12:18 — REGNUM На презентации State of Play от компании Sony состоялся релиз приключенческой игры Wattam. Первый трейлер проекта показали 24 сентября на YouTube-канале PlayStation.

В Wattam (релиз состоится в декабре 2019 года) игроки будут управлять причудливым существом по имени Мэр, которое потеряло своих друзей и память. Теперь ему предстоит отправиться в весёлое приключение, чтобы восстановить утраченные дружеские связи.

Ранее на State of Play представители Sony анонсировали игру-головоломку Humanity. В ней геймерам необходимо управлять толпами людей для решения различных загадок.

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