Москва, , 11:37 — REGNUM Дом в районе Беговой САО Москвы ждет комплексный капительный ремонт. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 25 сентября.

Как отметил председатель ведомства Валерий Леонов, шестиэтажное кирпичное здание было построено в 1951 году.

Москомэкспертиза уже согласовала проект для жилого дома по адресу улица Правды, д.17/19, район Беговой. Проект предусматривает отделочные и ремонтные работы в жилом доме, в том числе на чердаке и цокольном этаже. Кроме того, заменят дверные блоки, восстановят штукатурные и красочные слои внутренних и наружных откосов дверных проемов, обновят покрытий декоративных элементов вестибюля и проведут ремонт бетонного покрытия пола.

На цокольном этаже установят новые люки в помещениях техподполья, заменят покрытие стен, потолка и перегородок, а также заменят внутренние дверные заполнения.

Металлические ограждения балконов отремонтируют, защитные экраны заменят и покрасят.

В рамках капремонта также обновят магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения и системы центрального отопления. В зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая жилые помещения, проведут восстановительный ремонт.