Сатка, Челябинская область, , 11:35 — REGNUM В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Ранее представители министерства посетили Сакту и встретились с сотрудниками. Оценили уровень их зарплат и условия труда. Выяснилось, что зарплата не снижалась. А вот нагрузка стала меньше благодаря доукомплектованию станции скорой помощи кадрами. В целом, по данным чиновников, медики получают деньги в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой помощи Сатки потребовали от своего главврача объяснений по поводу зарплат. А медики из села Октябрьского и вовсе собирались уволиться.

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