Слюдянка, , 11:35 — REGNUM Последователи якутского «шамана-воина» Александра Габышева передумали продолжать поход в Москву после общения с «вежливыми людьми». Об этом сообщает 25 сентября радиостанция «Эхо Москвы».

Участники группы рассказали, что вечером 24 сентября к ним приехали некие люди и потребовали разойтись до 7 часов утра. В противном случае, пригрозили они, сторонников шамана признают террористами и поступят с ним соответственно.

Собеседники не представились, однако в группе их приняли за сотрудников спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября на территории Бурятии задержали 61-летнего мужчину, который объявил себя якутским «шаманом-воином», идущим «изгонять Путина». Он находился в розыске за призывы к экстремизму. Габышева поместили в психоневрологический диспансер в Якутске, а позднее отпустили под подписку о невыезде.

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