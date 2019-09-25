Кызыл, , 11:32 — REGNUM Правоохранители в столице Тувы Кызыле изъяли у местного жителя 54 тыс. патронов и 1 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Вечером 4 сентября инспекторы ДПС обнаружили в остановленной для проверки машине коробки с патронами. Сотрудники МВД и ФСБ выяснили, что 49-летний водитель передал боеприпасы в количестве 54 тыс. штук местному жителю. Последний был задержан.

Было возбуждено уголовное дело за «незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершённые группой лиц по предварительному сговору». В ходе обыска в гараже задержанного также были обнаружены и изъяты 50 коробок с бутылками по 0,5 литров без соответствующих документов и акцизных марок.

«В настоящее время по указанному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в МВД.

Читайте также:

Новосибирца заподозрили в незаконном обороте оружия

Незаконный оборот оружия: в Красноярске пресекли деятельность ОПГ