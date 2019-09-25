Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Екатеринбурге ООО «Единый расчётный центр» и заместитель директора организации привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мировой суд Ленинского района Екатеринбурга назначил организации штраф в размере 50 тыс. рублей, а замдиректора оштрафован на 20 тыс. рублей. Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Нарушение установлено в ходе прокурорской проверки. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в ООО «Единый расчётный центр» был принят сотрудник, ранее работавший секретарём судебного заседания районного суда. При этом бывший работодатель не был уведомлён о новом месте работы бывшего сотрудника.