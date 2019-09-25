Токио, , 11:27 — REGNUM На презентации State of Play от компании Sony состоялся анонс Humanity. Первый трейлер предстоящей игры-головоломки показали на YouTube-канале PlayStation 24 сентября.

В Humanity игроки будут управлять большими скоплениями людей и решать головоломки с их помощью. Релиз ожидается в 2020 году на консоли PS4 (игра также будет поддерживать PS VR).

Ранее на презентации State of Play анонсировали выход игры Civilization VI на консоли PS4. Он состоится 22 ноября 2019 года.

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