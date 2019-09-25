Манила, , 11:17 — REGNUM На Филиппинах выброшенные пластиковые бутылки превратили в цветы, чтобы украсить парк тысячами разноцветных тюльпанов и привлечь внимание к утилизации мусора, сообщает Antara.

Парк тюльпанов был построен из 26 877 пластиковых бутылок, собранных в 45 деревнях вокруг города Ламитан на острове Басилан. Пластиковые бутылки были разрезаны в форме тюльпанов, а затем покрашены в красный, желтый, розовый, синий и белый цвета.

По словам мэра Роз Фуригай, в Ламитане превращение пластиковых бутылок в туристические достопримечательности может помочь в борьбе с пластиковыми отходами.

Напомним, Филиппины являются основным источником пластиковых отходов в океане, и лишь часть из них идет на переработку.