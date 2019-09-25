Прага, , 11:17 — REGNUM Популярный многопользовательский постапокалиптический шутер DayZ с элементами выживания получит новую карту «Ливония». Рекламный ролик дополнения был опубликован 24 сентября на YouTube-канале проекта.

«Ливония» станет второй официальной картой DayZ. Разработчики сообщили, что площадь новой территории составит 163 квадратных километра, геймеров ждут озера, реки, «густые лесные зоны», а также частые дожди и грозы, которые потребуют применения защитного снаряжения. К сожалению, точной даты релиза они не назвали, лишь сообщили, что карта «скоро выйдет», одновременно с платным обновлением 1.06.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели DayZ решили изменить игру после того, как она была запрещена в Австралии. Причиной запрета стало присутствие в игре морфия, разработчики решили заменить название игрового препарата на другое.

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