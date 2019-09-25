Ставрополь, , 11:18 — REGNUM На Ставрополье состоялся суд над бывшим сотрудником компании сотовой связи, который продавал детализации телефонных соединений клиентов. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщили ИИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Установлено, что в августа 2018 года фигурант дела зарегистрировался в одном из мессенджеров и предложил пользователям воспользоваться платной услугой по предоставлению детализации одного из операторов сотовой связи.

Впоследствии к нему стали обращаться люди, желающие получить детализации телефонных соединений конкретных абонентов. Злоумышленник копировал информацию и за деньги передавал её обратившимся к нему пользователям.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, по представлению следователя руководство компании сотовой связи уволило осужденного.

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