Майкоп, , 11:11 — REGNUM Европейский суд по правам человека опубликовал постановление по делу активиста из Адыгеи Аскербия Милинова, который был задержан во время одиночного пикета 12 лет назад. Его семье назначена компенсация почти в 10 тыс. евро, пишет «Кавказский узел».

Пенсионер из Майкопа Аскербий Милинов в сентябре 2007 года пришел на организованный властями митинг в честь 450-летия вхождения Адыгеи в состав России и развернул плакат «За что истребили и выгнали мой прекрасный благородный народ?». Однако сотрудники ФСБ отобрали плакат, а самого активиста увели с митинга. При этом он получил травму плеча.

Спустя несколько часов пенсионера отпустили, но вечером того же дня вновь задержали для «профилактической беседы». В отделе милиции он провел более трех часов, ожидая начальника, после чего был отпущен без предъявления каких-либо претензий.

Милинов попытался получить компенсацию морального и физического вреда, но адыгейские суды отказали ему в иске. Они сослались на то, что у силовиков были основания для задержания, поскольку приходить на праздник с таким плакатом нельзя.

ЕСПЧ признал, что прекращение одиночного пикета не было необходимо в демократическом обществе и является нарушением статьи Конвенции о свободе выражения мнения, и назначил компенсацию в размере 9750 евро. Сам Аскербий Милинов скончался в 2015 году, поэтому деньги получит его супруга.

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