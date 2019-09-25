Воронеж, , 11:01 — REGNUM Движение по двум улицам в центральной части Воронежа закрыли 25 сентября из-за проведения матча Кубка России по футболу. По информации пресс-службы администрации города, движение транспорта в течение 13 часов будет закрыто по улицам Студенческой и Чайковского.

Так, с 23:00 24 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улице Чайковского (от улицы Студенческой до улицы Фридриха Энгельса) — ограничение будет снято в 22:00 25 сентября. Кроме того, 25 сентября с 9:00 до 22:00 будет закрыто движение по участкам улиц Студенческой (от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской) и Чайковского (от улицы Студенческой до улицы Фридриха Энгельса).

Сегодня, 25 сентября, в Воронеже состоится футбольный матч в рамках турнира Олимп — Кубок России. Воронежский «Факел» на своем поле примет тульский «Арсенал».