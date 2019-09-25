Пермь, , 10:57 — REGNUM В Перми мэрия обязана обеспечить безопасность жилого фонда. Согласно решению суда, чиновники должны организовать проведение укрепительных работ на оползневом участке склона по ул. Шатрова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что под многоквартирным домом разрушается грунт со стороны, обращенной к реке Егошиха. Оползневый участок склона угрожает жизни и безопасности жильцов.

Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию организовать укрепительные работы и мероприятия по восстановлению противопожарного проезда к зданию. Чиновники попытались оспорить это решение, но безуспешно.