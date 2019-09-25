Токио, , 10:57 — REGNUM Состоялся релиз версии игры L. A Noir для очков виртуальной реальности PS VR. Об этом 24 сентября рассказали представители компании Sony во время презентации State of Play на YouTube-канале Playstation.

Игра вышла с подзаголовком The VR Case Files. В ней геймерам предстоит раскрыть семь преступлений из оригинальной L.A. Noir, управляя детективом.

Напомним, State of Play — это прямая трансляция, на которой представители компании Sony анонсируют игровые новинки для консоли Playstation. Последняя презентация прошла 24 сентября 2019 года.

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