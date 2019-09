Токио, , 10:56 — REGNUM Подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года бесплатно получат игры The Last of Us и MLB The Snow 19. Об этом представители компании Sony рассказали 24 сентября во время презентации State of Play на YouTube-канале PlayStation.

Обе игры станут бесплатными в магазине PS Store 1 октября 2019 года. Напомним, бесплатными играми сентября были Darksiders 3 и Batman: Arkham Knight.

Ранее разработчики Sony на своей презентации показали сюжетный трейлер игры Call of Duty: Modern Warfare и анонсировали релиз демоверсии MediEvil. State of Play — это прямая трансляция, которую используют для представления новых игр для консоли PlayStation.

