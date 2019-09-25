Кейптаун, , 10:24 — REGNUM Сотни южноафриканцев собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке в знак солидарности с протестами против гендерного насилия в ЮАР, сообщил 24 сентября африканский новостной портал Maroela Media.

Около 200 южноафриканцев из Нью-Джерси, Мэриленда, Калифорнии, Колорадо, Вашингтона, Массачусетса и Пенсильвании собрались на мирную демонстрацию в самом сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер.

Демонстрации были организованы гражданкой ЮАР Иман Дженекер, которая сказала, что, увидев происходящее в ЮАР, она впала в оцепенение. «Я чувствовала себя отрезанной от своих сестер в Южной Африке. Я не могла выйти вместе с ними на улицы в знак протеста, я не могла вместе сними оплакивать жертв насилия», — сказала активистка.

Дженекер разместила пост в Facebook с призывом ко всем южноафриканцам, проживающим в США, поддержать ее в данной акции. Инициатива набирала обороты, и вскоре активистка пошла оформлять разрешение на проведение демонстрации в Нью-Йоркское полицейское управление.

«Я горжусь тем, что у нас хватило смелости осуществить задуманное, но в то же время я беспокоюсь — вдруг этого недостаточно?» — размышляет Дженекер.

«Наш президент дал обещания, и мы молимся, чтобы он выполнил их. Женщины в ЮАР просто хотят чувствовать себя в безопасности. Мы просто хотим знать, что наши сестры, матери и дочери не опасаются выходить на улицу, боясь быть изнасилованными на каждом шагу», — добавила Дженекер.