Киншаса, , 10:32 — REGNUM Отделение по борьбе с эпидемией вируса Эболы в провинции Итури, находящейся на северо-востоке ДР Конго, сообщило, что в местной деревне Бутама было выявлено еще 9 случаев заражения вирусом.

По информации новостного агентства VOA Swahili, Жан Кристоф Шако, директор местной группы быстрого реагирования, ведущей борьбу с вирусом Эбола, рассказал, что среди заразившихся данным заболеванием оказались лица, выступавшие против вакцинации от вируса Эбола. Заражение произошло после того, как они подержали за руку трупы своих родственников, погибших от вируса Эбола. Шако признал, что им пришлось столкнуться с серьезными проблемами в ходе ликвидации вируса Эбола в деревне Бутама.

«В деревне Бутама люди не верят в существование вируса Эбола. Это является следствием дезинформации от жителей города Бутембо, наиболее пострадавшего от вспышки заболевания», — подчеркнул Шако.

По его словам, они изучают новые стратегии борьбы с вирусом Эбола в деревне Бутама и других районах провинции Итури.

«Нам необходимо сотрудничать с молодежью и местными лидерами, путем просвещения их по вопросам симптоматики заражения вирусом Эбола и одежде, которую они должны носить при захоронении людей, умерших от Эболы», — отметил Шако.

Напомним, в результате вспышки вируса Эболы в ДРК погибло более двух тысяч человек. Всего же в настоящее время подтверждено более 3 тысяч случаев заражения данным заболеванием.