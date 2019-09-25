Каир, , 10:18 — REGNUM В ходе акций протеста против Президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в различных частях страны было арестовано более 500 человек.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, среди арестованных оказалась известный политический активист Махинур эль-Масри, являющаяся лауреатом международной правозащитной премии имени Людовика Трарье. Сотрудники службы безопасности обвиняют эль-Масри в членстве в террористической группировке, а также публикации ложной информации.

Протестующие в Египте во время демонстраций скандировали лозунги против продолжающегося преследования оппозиционеров и препятствования их участию в акциях протеста против власти.

Напомним, что с 2013 года в Египте запрещено проводить демонстрации после того, как был свергнут бывший Президент страны Мухаммед Мурси.