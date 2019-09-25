Барнаул, , 10:16 — REGNUM На то, что лидерами по доле ботов среди подписчиков в Instagram стали глава Тувы, мэр Москвы и другие, губернаторам вообще не стоит никак реагировать, считает алтайский политконсультант Антон Понкрашёв. По его словам, внесение корректировки в работу с этим ресурсом — задача пресс-служб. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованные данные анализа активности губернаторов в сети Instagram, он пояснил:

«Пресс-службам просто надо сделать выводы и внести корректировки в работу в Instagram. Такие рейтинги — это сугубо экспертная вещь. Губернаторам и их пиарщикам надо просто на неё обратить внимание и работать над повышением реального количества подписчиков».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам, приведённым Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram» опубликованном РБК, в пятерку губернаторов — лидеров по доле ботов среди подписчиков в Instagram вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других. У губернатора Алтайского края Виктора Томенко в этом рейтинге сороковое место (27%) из 68 возможных.

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