Иерусалим, , 12:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля намерено запретить в стране продажу электронных сигарет. Об этом 24 сентября сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

В настоящий момент ведомство рассматривает несколько вариантов ограничений. Один из них — полный запрет на продажу электронных сигарет и их наполнителей. Отмечается, что данная мера может быть предпринята до принятия закона, регулирующего рынок электронных сигарет.

Руководство минздрава отмечает, что инициатива была принята к рассмотрению после нескольких случаев летального исхода в США в результате заболеваний, причиной которых стало курение электронных сигарет. В ведомстве призвали граждан Израиля отказаться от вредной привычки до введения официального запрета.