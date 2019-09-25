Токио, , 10:14 — REGNUM Глава НАСА Джим Бриденстайн заявил в среду, 25 сентября, о «необходимости космической безопасности» для США, Японии и других стран в процессе исследования Луны и Марса. Это заявление Бриденстайн сделал во время своего визита в Токио (Япония), передает агентство Associated Press.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

Бриденстайн сказал, что он хочет «вывести космическое партнерство США с Японией на новый уровень», активизировав сотрудничество, чтобы отправиться на Луну и далее на Марс вместе. Но он подчеркнул, что все это станет возможным только при условии «безопасности космического пространства».

«НАСА всецело поддерживает идею космической безопасности», — заявил Бриденстайн.

Япония и США уже давно сотрудничают в области освоения космоса, в том числе в рамках осуществляемой Международной космической программы.

«Все наши партнеры и союзники должны понимать, насколько важно пространство, и понимать, что мы сделаем все необходимое для его сохранения», — сказал Бриденстайн.

Во вторник НАСА и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтвердили участие Японии в американских проектах по исследованию Луны и Марса, включая лунную миссию «Артемида».

Правительства США и Японии расширяют свой «союз безопасности» в космосе на фоне растущей активности Китая.

Бриденстайн считает, что пришло время перейти к следующему этапу — «устойчивому присутствию» человека на Луне и, в конечном итоге, на Марсе. Он выразил большие надежды на вклад Японии в осуществление будущих миссий.

Бриденстайн прибыл в Токио, чтобы получить поддержку японской стороны, в том числе финансовую, для пилотируемой лунной миссии, запланированной на 2024 год.

Отвечая на вопрос о целесообразности отправки астронавтов на Луну через три года, он сказал, что НАСА, вероятнее всего, сократит эти сроки, чтобы «избежать политического риска» при выполнении программы.

Во вторник, 24 сентября, японская ракета стартовала с космодрома ДжАКСА на юге Японии, неся на борту мощные литий-ионные аккумуляторы для космической станции.

Ожидается, что груз прибудет на станцию в субботу, 28 сентября, и астронавты, выйдя в открытый космос, произведут замену старых аккумуляторов на новые.

JAXA обладает возможностью запуска искусственных спутников Земли, межпланетных станций и входит в число нескольких организаций, осуществляющих доставки грузов на космическую станцию.