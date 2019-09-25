Токио, 25 сентября 2019, 10:12 — REGNUM Игроки Playstation смогут опробовать «недолговечную демоверсию» игры MediEvil. Ролик с её анонсом компания Sony показала 24 сентября во время презентации State of Play на YouTube-канале PlayStation.
В демоверсии геймеры смогут пройти несколько уровней из предстоящей игры. Все игроки, опробовавшие предварительную версию, получат «Шлем Дэна» после полноценного релиза проекта.
Напомним, MediEvil — это серия экшен-игр, выпущенных компанией Sony Interactive Entertainment. В ней игроки управляют рыцарем-скелетом по имени сэр Дэниэль и пытаются победить могущественного некроманта.
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