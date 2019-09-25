Посёлок Суземка, Брянская область, , 10:10 — REGNUM Девять иностранных граждан предстанут перед судом в Брянской области по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Гражданин Украины взялся перевести в обход пункта пропуска в Суземском районе восемь жителей Социалистической Республики Вьетнам. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили 25 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Брянские пограничники 8 июля 2019 года в 100 метрах от линии Государственной границы РФ задержали девять иностранцев. Гражданин Украины, ранее незаконно прибывший в Россию, пытался сопроводить вьетнамцев в обход пункта пропуска на территорию Украины. Ни у кого из них не было при себе необходимых документов для пересечения границы.

Уголовное дело возбуждено по трём статьям, расследование проводило региональное УФСБ. Решение по делу вынесет Суземский районный суд.