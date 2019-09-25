Новосибирск, , 10:05 — REGNUM На начало текущего года в Новосибирской области было зарегистрировано 528,2 (19%) тыс. человек в возрасте моложе трудоспособного, более 1, 5 млн (56%) — в рабочем и 709,3 (25%) тысяч в возрасте старше рабочего, такие данные приводит Новосибирскстат.

По данным новосибирского органа статистики, в пенсионном возрасте находится каждый четвертый житель региона. Кроме того, растёт численность и доля населения в возрасте 0-15 лет. За 2018 год она выросла на 8 тыс. человек (1,5%). А вот численность и доля трудоспособного населения снижается.

«Численность населения за 2018 год сократилась ещё на 14,4 тыс. человек, или на 0,9%. Доля составила 55,7%, а демографическая нагрузка на него растёт. За 2018 год население пенсионного возраста увеличилось на 11,1 тыс. человек, или на 1,6%. На начало 2019 года число лиц старше трудоспособного возраста превысило число детей и подростков на 181,1 тыс. человек, или в 1,3 раза», — уточнили в Новосибирскстате.

Процесс демографического старения в Новосибирской области усиливается, коэффициент старости составляет 14,5% (в 2017 году-14,2%, в 2016 году-13,8%).